Стрілянина в Голосіївському районі Києва: зловмиснику оголосили підозру у замаху на поліцейського

Про це повідомляє прокуратура Києва.

“За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчими поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 7 липня відкрив стрілянину у житловому будинку та поранив трьох людей, у тому числі поліцейського”, - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі до Голосіївського районного суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 7 липня у Голосіївському районі столиці відбулася стрілянина.

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