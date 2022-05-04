Структури Порошенка надали 300 млн грн допомоги армії, біженцям та жителям деокупованих районів, - Forbes Україна
З 24 лютого Фонд Порошенка та структури, що належать до сфери його впливу, витратили близько 300 млн грн на підтримку армії та постраждалих від російських окупантів українців
Про це повідомляє Forbes Україна.
За ці кошти було придбано бронежилети, кевларові шоломи, зброю (у тому числі кулемети, снайперське обладнання тощо), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, термінали Starlink, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.
Наприкінці квітня було придбано 18 нових пікапів для протитанкових підрозділів десантно-штурмових військ і тероборони. У Порошенка наголошують, що це лише перша частина програми і багато благодійних проєктів наразі не можна розголошувати через загрозу для життя людей.
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