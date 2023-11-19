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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Студенти мають воювати. Треба мобілізовувати 20-річних", - комбат з 3-ї штурмової бригади Горбатенко

"Студенти мають воювати. Треба мобілізовувати 20-річних", - комбат з 3-ї штурмової бригади Горбатенко

19 листопада, 2023 неділя
14:19
Війна з Росією Мобілізація, повістки

Командир штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади Петро "Ролло" Горбатенко вважає, що необхідно мобілізовувати 20-річних студентів, а не 50-річних чоловіків

Про це передає УНІАН.

Комбат вважає, що в армії не потрібні старші люди з хронічними захворюваннями.

"Потрібно мобілізовувати, з усією повагою, не старих дідів. Ну, 50-річні - це ще не старі діди... Але, коли доходить до бойових дій, усі вони схожі на старих. Чому? У них вже купа хронічних захворювань... Треба мобілізовувати 20-річних, 18-річних", - заявив Горбатенко.

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Він також заявив, що студенти теж підходять для військової служби, адже "ніхто не народжений для війни" і питання тільки в підготовці.

"У чому проблема? У тому, що це студенти? Ну, і що? Студенти не мають воювати? Мають. Вони не підходять? Підходять. Вони що не вміють, не готові, не народження для війни? Ніхто не народжений для війни. Все здобувається. Питання у підході до підготовки", - заявив Горбатенко.

освіта
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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