"Студенти мають воювати. Треба мобілізовувати 20-річних", - комбат з 3-ї штурмової бригади Горбатенко
Командир штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади Петро "Ролло" Горбатенко вважає, що необхідно мобілізовувати 20-річних студентів, а не 50-річних чоловіків
Про це передає УНІАН.
Комбат вважає, що в армії не потрібні старші люди з хронічними захворюваннями.
"Потрібно мобілізовувати, з усією повагою, не старих дідів. Ну, 50-річні - це ще не старі діди... Але, коли доходить до бойових дій, усі вони схожі на старих. Чому? У них вже купа хронічних захворювань... Треба мобілізовувати 20-річних, 18-річних", - заявив Горбатенко.
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Він також заявив, що студенти теж підходять для військової служби, адже "ніхто не народжений для війни" і питання тільки в підготовці.
"У чому проблема? У тому, що це студенти? Ну, і що? Студенти не мають воювати? Мають. Вони не підходять? Підходять. Вони що не вміють, не готові, не народження для війни? Ніхто не народжений для війни. Все здобувається. Питання у підході до підготовки", - заявив Горбатенко.
- Нагадаємо, українські студенти, що продовжують перебувати закордоном, будуть позбавлені стипендій.
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