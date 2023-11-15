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Генерал Романенко: Тягар захисту Батьківщини має бути розподілений між усіма українцями

15 листопада, 2023 середа
12:32
Війна з Росією ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко наголосив, що захист країни є обов'язком кожного громадянина

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Добровольча система у ході ведення війни не забезпечить необхідну кількість військових. Її поєднувати можна і потрібно, але треба надавати відповідні права про здійснення мобілізації, яка проголошена, але форма реалізації зводиться до того, що представники колишніх військкоматів, ТЦК, повинні виловлювати людей - це не підхід і це неправильне юридичне забезпечення всіх процесів", - наголосив генерал.

Романенко підкреслив, що засоби масової інформації звертають більшу увагу, коли працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не так, як хтось би хотів, вручили повістку чи звернутися до військовозобов'язаних.

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"Починати потрібно із себе раніше. Людей затримують таким чином, бо вони не виконали вимоги закону, який говорить про те, що ті повинні прийти у військкомат добровільно та з’ясувати обставини за станом здоров’я, чи сімейними обставинами, але стати на облік, мати відповідні телефони й таким чином виконати вимоги закону", - пояснює ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

Військовий зауважив, що зараз переважно поширюють інформацію про те, як ухилитися від обов’язків громадянина України: "З іншої сторони, стільки порушень, коли зупиняють людей і намагаються розібратися, чи виконали вони вимоги цього закону, чи ні. Тому тут однозначно потрібно упорядкувати ці питання і реалізовувати цілі, за які ми боролися в останній Революції гідності. Справедливість полягає у тому, що тягар захисту своєї Батьківщини повинен бути розподілений між усіма громадянами нашої країни, а не вибірково і вирішувалися ось такими методами, які нікому не подобаються, щодо цього є великий шмат роботи".

Що відомо про мобілізацію в Україні

Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", — наголосив Воллес.

Нагадаємо, 27 жовтня у Львові, Києві, Дніпрі та інших великих містах родини військових вийшли на мітинг із вимогою встановити терміни служби та дати їм воїнам право на демобілізацію. "Військові теж втомлюються", – наголошували вони.

Читайте також: Чому родини військових вимагають демобілізації

12 листопада дружини, батьки та діти військових знову провели мирний пікет і просили дати змогу демобілізації бійцям після 18 місяців служби.

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ЗСУ
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