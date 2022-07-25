Студія Marvel показала перший тизер фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Про це пише CNN.

У відео показали Рірі Вільямс, яка стане Залізним Серцем, воєначальника М’Баку та Шурі, сестру Т’Чалли. Хто стане новою Чорною пантерою, поки що не уточнюється, адже Чедвік Боузман, який зіграв супергероя, помер у серпні 2020 року.

Фільм виходить на екрани 11 листопада 2022 року.

Додають, що студія також поділилась деталями щодо так званої п’ятої фази кінематографічного всесвіту Marvel. Команда підготувала нову частину франшизи про Капітана Америку під назвою "Капітан Америка: Новий світовий порядок". Стрічка буде у кінотеатрах 3 травня 2024 року.

У травні в мережі з'явився перший трейлер серіалу "Вона-Халк" від Marvel.

У липні Фільм Marvel "Тор: Любов і грім" у США зібрав понад $140 млн за перший вікенд прокату. Стрічка заробила 302 мільйони доларів у всьому світі.

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