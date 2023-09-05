"Створить багато клопоту для росіян": у ЗСУ пояснили, що дасть деокупація Кліщіївки під Бахмутом
Сили оборони мають успіхи на південному фланзі поблизу Бахмута - звільнення Кліщіївки стане значним ударом для армії РФ
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі проєкту Донбас.Реалії.
"Коли ми звільнимо вже Кліщіївку, це для противника буде значним ударом, йому доведеться відходити та закріплюватися на нових рубежах, які він зараз готує для свого відступу", - сказав він.
Євлаш додав, що після Кліщіївки окупанти, найімовірніше, відійдуть у тил.
"Там визначені рубежі їхнім командуванням, які вони вже готують. І це буде залежати від розвитку подальших бойових дій. Побачимо, наскільки швидко вони почнуть сипатись", - наголосив речник.
Він вважає, що повернення Кліщіївки під контроль України створить для окупантів багато клопоту.
- 4 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які захищають нашу країну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Президент заслухав доповіді командування щодо ситуації на ділянках відповідальності бригад, а також про виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.
- У понеділок, 4 вересня, ЗСУ успішно відбили атаки ворога на північ від Кліщіївки, що на Донеччині, своєю чергою ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського.
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