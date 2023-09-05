"Створить багато клопоту для росіян": у ЗСУ пояснили, що дасть деокупація Кліщіївки під Бахмутом

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі проєкту Донбас.Реалії.

"Коли ми звільнимо вже Кліщіївку, це для противника буде значним ударом, йому доведеться відходити та закріплюватися на нових рубежах, які він зараз готує для свого відступу", - сказав він.

Євлаш додав, що після Кліщіївки окупанти, найімовірніше, відійдуть у тил.

"Там визначені рубежі їхнім командуванням, які вони вже готують. І це буде залежати від розвитку подальших бойових дій. Побачимо, наскільки швидко вони почнуть сипатись", - наголосив речник.

Він вважає, що повернення Кліщіївки під контроль України створить для окупантів багато клопоту.