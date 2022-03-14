Створити угруповання, яке б могло провести штурм Києва, надзвичайно важко, - керівник столичної ВА

Про це він сказав у інтерв'ю НВ.

Жирнов сказав, що для того, аби заволодіти Києвом противник повинен створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення.



"Сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5-7 разів більшими за тих, хто обороняється. Війська, які входять до внутрішнього кільця повинні штурмувати Київ, А які входять до зовнішнього кільця - мають забезпечувати безпеку від деблокуючих військ", - повідомив очільник ВА.



За його інформацією, столиця зараз має надзвичайно велике угруповання військ.



"Нині, щоб створити угруповання ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва. Приміром, у період Другої світової війни, для штурму Берліну знадобилося 2 млн людей і 42 тис. артилерійських стволів. Тому наразі створити таке угруповання, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія", - зазначив Жирнов.

13 березня радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що ніякої блокади Києва немає.