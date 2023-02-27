Про це інформує Служба безпеки України.

Організатором агентурної групи виявився одесит, який є помічником депутата так званого кримського парламенту Костянтина Мальчікова.

Слідство встановило, що зловмисник періодично відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку. Під час однієї поїздки до повномасштабного вторгнення його завербував співробітник ФСБ Костянтин Шилов.

Після 24 лютого 2022 року агент мав виявляти локації українських підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для ЗСУ. Також збирав дані про базування і переміщення підрозділів та звітував про результати ударів РФ по українських об'єктах.

Крім того, для збору інформації той створив анонімний телеграм-чат з "однодумцями", які інформували про помічену українську військову техніку. Усі розвіддані одесит передавав куратору.

Організатора злочинної агентурної групи затримали. Під час обшуків правоохоронці виявили телефон і комп'ютерну техніку із доказами листування з ворогом.

Затриманому оголосили підозру за держзраду, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

Іншим учасником агентурної мережі ФСБ виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в Рязані. Він був позаштатним кореспондентом центральних телеканалів Росії – "Russia today" та медіагрупа "Росбізнесконсалтинг", де поширював фейки щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні та підтримував захоплення Криму.

Після виїзду до РФ зловмисник створив пропагандистський телеграм-канал "Типова Одеса", де продовжив поширювати дезінформацію про Україну.

Пресслужба пише, що блогер був на прямому зв'язку з "одеським" агентом РФ, від якого отримував матеріали про події на півдні України та робив з них провокаційні публікації.

Наразі проросійському пропагандисту готується повідомлення про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.