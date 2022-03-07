Кличко: створюємо у столиці резерв продуктів і надаємо допомогу, тим кому вона потрібна
У Києві працюють над створенням резерву ліків, продуктів та товарів першої необхідності, а також відправили гуманітарну допомогу в Чернігів
Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram.
"Українські міста героїчно бороняться. Відважно захищають нашу землю військові. Безстрашно виходять проти окупантів мирні мешканці міст. У столиці ми сьогодні робимо все для життєзабезпечення міста. Для створення резерву продуктів, ліків, товарів першої необхідності. Розподіляємо і надаємо допомогу тим, кому вона сьогодні найбільше потрібна. Також відправили гуманітарну допомогу в Чернігів. Намагаємося доставити в Бучу та Гостомель. Формуємо гуманітарні грузи на деякі інші міста", - написав Кличко.
Мер Києва також додав, що місто готується захищатися від загарбників і попросив киян зберігати витримку та дотримуватися правил безпеки.
"Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку. Перебувати вдома, або - за сигналу тривоги - в укриттях. Київ стоятиме! Буде захищатися! Разом вистоїмо! Слава Україні!" - написав Кличко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 30.23
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.67
- Актуальне
- Важливе