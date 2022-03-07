Кличко: створюємо у столиці резерв продуктів і надаємо допомогу, тим кому вона потрібна

Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram.



"Українські міста героїчно бороняться. Відважно захищають нашу землю військові. Безстрашно виходять проти окупантів мирні мешканці міст. У столиці ми сьогодні робимо все для життєзабезпечення міста. Для створення резерву продуктів, ліків, товарів першої необхідності. Розподіляємо і надаємо допомогу тим, кому вона сьогодні найбільше потрібна. Також відправили гуманітарну допомогу в Чернігів. Намагаємося доставити в Бучу та Гостомель. Формуємо гуманітарні грузи на деякі інші міста", - написав Кличко.



Мер Києва також додав, що місто готується захищатися від загарбників і попросив киян зберігати витримку та дотримуватися правил безпеки.



"Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку. Перебувати вдома, або - за сигналу тривоги - в укриттях. Київ стоятиме! Буде захищатися! Разом вистоїмо! Слава Україні!" - написав Кличко.

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