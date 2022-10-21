"Створюють тил і лінії постачання": військовий експерт зі США оцінив вірогідність нападу з Білорусі
Офіцер збройних сил США у відставці, військовий експерт Гаррі Табах заявив, що до можливого наступу окупантів із Білорусі слід готуватися, але такий розвиток подій "не змінить щось у цій війні"
Про це Табах сказав у інтерв'ю виданню "Главком".
"Війна загалом небезпечна річ. Як каже генерал Валерій Залужний, треба бути готовим до всього від ядерного удару до нападу на Київ. І так, схоже, що вони (окупанти - ред.) перегруповуються у Білорусі, ремонтують залізниці. Тобто, вони намагаються створити тил та лінії постачання, також перекидати війська. Усього, чого завгодно слід очікувати від них. Але я не думаю, що Білорусь змінить щось у цій війні. По-перше, у неї зовсім невелика армія. По-друге, а хто ж захищатиме Лукашенка від свого ж народу?" - сказав Табах.
Експерт також нагадав, що низка білоруських офіцерів публічно закликають військових Білорусі не долучатися до війні проти України.
"Є дуже багато білоруських офіцерів, наприклад, Валерій Сахащик, який дуже часто виступає у ЗМІ, які закликають білоруських офіцерів не чинити дурниці і не приєднуватися до війни. Я не думаю, що білоруські солдати захочуть брати участь у цій війні проти України", - припустив Табах.
На думку експерта, Україна наразі краще підготовлена до можливого наступу з боку Білорусі, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення.
"Наразі мости підірвані, де треба, заміновано вже. Вони не зможуть просто так зайти. А якщо зайдуть, буде місиво, дуже багато хто загине. І Лукашенко такою участю дуже ризикує багато чим, тому він боїться", - сказав Табах.
- Раніше розвідка Великої Британії заявила, що імовірність наступу на Україну з Білорусі є мінімальною.
- Американський Інститут вивчення війни оцінив ризик наступу з Білорусі як невисокий.
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