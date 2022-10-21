Про це йдеться у твіттері відомства.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 жовтня заявив, що до нового угруповання військ залучать 70 тис. білоруських і до 15 тис. російських військових. Влада РБ 15 жовтня оприлюднила відео нібито прибуття військових РФ до Білорусі.

"Проте на сьогоднішній день малоймовірно, що Росія справді розмістила значну кількість додаткових військ у Білорусі. РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні формування заявленої чисельності: її сили сконцентровані в Україні. Білоруські військові, швидше за все, зберігають мінімальні можливості для проведення складних операцій", - зауважили в британській розвідці.

У міноборони Великої Британії зазначили, що прибуття білорусів до РФ - імовірно, спроба продемонструвати російсько-білоруську солідарність і переконати Україну перекинути війська для захисту північного кордону.

20 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає через агресивні заяви та дії білоруського й російського керівництв.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що білоруські війська на кордоні з Україною можуть спробувати відволікти увагу ЗСУ на себе.

21 жовтня Інститут дослідження війни назвав невисоким ризик наступу з Білорусі.

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