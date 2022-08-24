Стяг 20х15 метрів: ЗСУ запустили прапор України з Авдіївки в напрямку Пісок

Про це йдеться в сюжеті Еспресо.

"Синьо-жовтий стяг 20х15 метрів відправили у небо військові. Запускали на світанку, адже в цей час

найменший вітер. В кульки помістили листівки для окупантів, як здатися ЗСУ", - йдеться в сюжеті.

Прапор з центру Авдіїївки полетів у бік Пісків, де точаться запеклі бої.

"Акція символічна, адже загарбники щодня намагаються прорвати оборону міста, але марно. Цей стяг ще одне нагадування для російських нацистів - Авдіївка незламна, як і вся Україна", - сказала ведуча.

Військові запустили прапор, вигукуючи: "Слава Україні - Героям Слава".

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