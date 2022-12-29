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Стягували з херсонців податки для Росії: двом посадовицям оголосили підозру в держзраді

29 грудня, 2022 четвер
16:18
Кримінал Російські рублі

ДБР повідомило про підозру начальниці відділу адміністрування місцевих податків і зборів та головній інспекторці з питань відшкодування ПДВ податкової служби Херсонщини за держзраду

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що посадовиці, після початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік рашистів та почали працювати у створеному псевдооргані – "налоговая служба Херсонской области".

Зловмисниці допомагали організовувати стягнення податків з жителів та підприємств Херсонської області на користь Росії. До цього вони багато років працювали в фіскальній системи тому знали де, з кого та скільки можна отримати.

"За сумлінність "служіння" вони отримали від загарбника керівні посади: "заступника начальника відділу" та "начальника відділу – головного бухгалтера". Зокрема відомо, що зрадниці встановлювали розмір податку або пільг для конкретного платника, передбачених законодавством РФ, займалися нарахуванням та встановленням розміру заробітної плати працівникам окупаційного органу в російських рублях", – роз'яснюють правоохоронці.

Жінкам заочно повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацію майна.

  • Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу
  • 8 грудня правоохоронці викрили на Херсонщині трьох колаборанток, які добровільно вступили до створеного російськими загарбниками "головного управління МВС Херсонської області".
  • 9 грудня також повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.
  • Також сьогодні служба безпеки викрила поплічника військових РФ: колишній працівник електромереж Донецької області від'єднав від живлення Лиман та направив енергію на потреби окупантів.  
  • Колаборантів з Бердянська, які працювали в українських правоохоронних органах, судитимуть за держзраду. Зловмисники влаштовували облави на патріотів і видавали дані про колег окупантам.  

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податки
Херсонщина
війна з Росією
відшкодування ПДВ
державна зрада
ДБР
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