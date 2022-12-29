Стягували з херсонців податки для Росії: двом посадовицям оголосили підозру в держзраді
ДБР повідомило про підозру начальниці відділу адміністрування місцевих податків і зборів та головній інспекторці з питань відшкодування ПДВ податкової служби Херсонщини за держзраду
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Повідомляється, що посадовиці, після початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік рашистів та почали працювати у створеному псевдооргані – "налоговая служба Херсонской области".
Зловмисниці допомагали організовувати стягнення податків з жителів та підприємств Херсонської області на користь Росії. До цього вони багато років працювали в фіскальній системи тому знали де, з кого та скільки можна отримати.
"За сумлінність "служіння" вони отримали від загарбника керівні посади: "заступника начальника відділу" та "начальника відділу – головного бухгалтера". Зокрема відомо, що зрадниці встановлювали розмір податку або пільг для конкретного платника, передбачених законодавством РФ, займалися нарахуванням та встановленням розміру заробітної плати працівникам окупаційного органу в російських рублях", – роз'яснюють правоохоронці.
Жінкам заочно повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацію майна.
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