Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що посадовиці, після початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік рашистів та почали працювати у створеному псевдооргані – "налоговая служба Херсонской области".

Зловмисниці допомагали організовувати стягнення податків з жителів та підприємств Херсонської області на користь Росії. До цього вони багато років працювали в фіскальній системи тому знали де, з кого та скільки можна отримати.

"За сумлінність "служіння" вони отримали від загарбника керівні посади: "заступника начальника відділу" та "начальника відділу – головного бухгалтера". Зокрема відомо, що зрадниці встановлювали розмір податку або пільг для конкретного платника, передбачених законодавством РФ, займалися нарахуванням та встановленням розміру заробітної плати працівникам окупаційного органу в російських рублях", – роз'яснюють правоохоронці.

Жінкам заочно повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацію майна.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу

8 грудня правоохоронці викрили на Херсонщині трьох колаборанток, які добровільно вступили до створеного російськими загарбниками "головного управління МВС Херсонської області".

9 грудня також повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

Також сьогодні служба безпеки викрила поплічника військових РФ: колишній працівник електромереж Донецької області від'єднав від живлення Лиман та направив енергію на потреби окупантів.

Колаборантів з Бердянська, які працювали в українських правоохоронних органах, судитимуть за держзраду. Зловмисники влаштовували облави на патріотів і видавали дані про колег окупантам.

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