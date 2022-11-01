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Субсидія для тих, хто втратив роботу: Мінсоцполітики пояснило, як нараховується і за якої умови

1 листопада, 2022 вiвторок
04:25
Суспільство субсидії

Люди, які втратили роботу в період дії воєнного стану, мають право оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг

Про це повідомляє у Facebook міністерство соціальної політики.

"У зв'язку з військовою агресією РФ проти України багато людей залишилися без роботи. Для них постає питання, як оплачувати житлово-комунальні послуги, адже з початком опалювального сезону загальна сума платіжки суттєво збільшується внаслідок появи послуги опалення. У цій ситуації є можливим оформлення житлової субсидії. Субсидія також надається людині, яка звільнена з роботи. Її з/п не враховується при призначенні субсидії. За житловою субсидію людина може звернутися в будь-який період року, якщо вона не в змозі оплачувати житлово-комунальні послуги", - йдеться у повідомленні.

Для розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону (жовтень) враховується дохід осіб за І – ІІ квартали. 

"Однією з умов для призначення житлової субсидії є наявність у працездатних осіб доходів у розмірі не менше мінімальної заробітної плати та сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ). Водночас у випадку відсутності доходу та сплати ЄСВ житлова субсидія може призначатися, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше місяця були зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні", - пояснило Мінсоцполітики.

При цьому для осіб, які втратили роботу в період воєнного стану, зареєстровані у Держслужбі зайнятості як безробітні та оформили допомогу по безробіттю, при розрахунку житлової субсидії до доходу враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю замість суми зарплати за попереднім місцем роботи.

"Такий підхід дозволяє отримати належну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, адже що нижчі доходи, то більшим є розмір виплати", - зазначає міністерство.

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