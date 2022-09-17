В Україні змінили механізм виплат субсидій та пільг. Куди звертатися?
З 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України
Про це йдеться у постанові уряду "Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України".
Згідно з документом, з 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України.
З 1 грудня Фонд буде і призначати і виплачувати субсидії та пільги.
Громадяни як і раніше одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту, — йдеться у повідомленні Кабміну.
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