В Україні змінили механізм виплат субсидій та пільг. Куди звертатися?

Про це йдеться у постанові уряду "Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України".

Згідно з документом, з 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України.

З 1 грудня Фонд буде і призначати і виплачувати субсидії та пільги.

Громадяни як і раніше одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту, — йдеться у повідомленні Кабміну.

13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2023 рік.

У серпні Уряд підтримав можливість відстрочки від призову для деяких категорій працівників. Перелік.

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський заявив в ефірі Еспресо, що Кабінет Міністрів України не має розробленого плану екстрених дій на випадок неможливості постачання газу.