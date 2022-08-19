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Головна війна з Росією Уряд підтримав можливість відстрочки від призову для деяких категорій працівників. Перелік

Уряд підтримав можливість відстрочки від призову для деяких категорій працівників. Перелік

19 серпня, 2022 п'ятниця
21:54
війна з Росією призов до армії

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, у якому деталізований перелік осіб, що можуть отримати так звану броню

Про це повідомляє Міністерство економіки. 

Під час засідання 19 серпня Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону про внесення змін до механізму бронювання, якими пропонується деталізувати перелік осіб, що можуть отримати відстрочку від призову. 

Якщо Верховна Рада підтримає документ, то бронювати працівників зможуть:

  • органи державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час;

  • підприємства та в організації, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їхнього виконання;

  • на підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення, або таку, яка необхідна для задоволення потреб Збройних Сил України;

  • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

 

Окрім цього, законопроект передбачає можливість осіб, які не підлягають призову, добровільно піти на службу. Зокрема йдеться про людей з інвалідністю, тимчасово непридатних до військової служби осіб, заброньованих працівників, та чоловіків, на утриманні яких перебуває від трьох дітей, батьки дітей з інвалідністю тощо. 

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