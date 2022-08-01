Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Збільшуються потреби в закупівлі газу замість того, щоб економити. Можна звернутися до населення, знизити температуру. Німеччина зараз розглядає питання зниження температури в приміщеннях з 18 °C до 16 °C. У нас - 20 °C. Кабінет Міністрів веде провальну політику підготовки до опалювального сезону. Це енергетична диверсія щодо України", - наголосив Несходовський.

Також економіст додав, що Кабінет Міністрів примушував Нафтогаз до дефолту.

"Кабмін становив параметри, що необхідно накопичити 19 млрд кубів газу при тому, що у попередньому році - 18,6 млрд кубів газу. В середньому - 17,9 млрд кубів. Це завищені показники. Кабмін не враховує, що в Україні зруйновано 120 тис. будинків, які опалення не потребують. Також здійснюється евакуація з Донеччини. Зруйновані підприємства, які теж не потребують газу у великих обсягах", - пояснив Несходовський.

Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла

Кабмін спрямує на підготовку опалювального сезону 1 млрд євро із 1,6 млрд євро, погоджених Європейським інвестиційним банком для України

КМУ не надав посадовим особам Нафтогазу дозволу виконати зобов’язання перед держателями євроблігацій

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



