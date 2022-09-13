Про це повідомив у фейсбуці міністр фінансів Сергій Марченко.

"Бюджет країни, яка воює, на 2023 рік розроблено Міністерство фінансів України та підтримано Кабінет Міністрів України.

Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують", – написав Марченко.

Уряд має внести проєкт держбюджету до Верховної Ради України до 15 вересня.

У бюджеті України на 2023 рік буде закладено фінансування тільки на захищені видатки - соціальні виплати та армію.

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