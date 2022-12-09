Суд арештував втікачку, яка зізналася в розкраданні коштів Південноукраїнської АЕС
9 грудня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд арештував втікачку, яка здалася майже за п'ять років після розкрадання коштів Південноукраїнської АЕС. Заставу оцінили у понад 2 млн грн
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, колегія суддів ВАКС обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,013 млн грн застави одній з обвинувачених у справі щодо заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС, яка майже 5 років переховувалась від слідства", - пише пресслужба.
Якщо за підозрювану внесуть заставу, то вона має прибувати за кожним викликом до суду, не відлучатися з Києва без дозволу, повідомляти про зміну проживання, утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими чи свідками допитаними на досудовому розслідуванні, здати паспорти та носити електронний засіб контролю.
Слідство встановило, що у березні-грудні 2012 року службові особи ВП "Южно-Українська АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ "СКБ «Електрощит", Корпорації "Харківський електрощитовий завод - Елетекс - С", ТОВ "Арстрейд" та ПрАТ "Уніс-Центр" забезпечили перемогу ТОВ "Арстрейд" у відкритих торгах на закупівлю загальноблочного щита постійного струму за заздалегідь узгодженою завищеною ціною.
Після чого, заволоділи коштами держави у сумі 27,9 млн грн, що становили різницю між дійсною вартістю обладнання та вартістю його реалізації на адресу "Южно-Української АЕС".
Учора 8 грудня зловмисниця, яка у 2018 році вкрала гроші Південноукраїнської АЕС та перебувала в міжнародному розшуці, добровільно здалася НАБУ.
Загалом правоохоронці встановили, що корупційної схеми причетні 17 осіб. Стосовно 12 з них справа слухається у суді з вересня 2019 року. Ще щодо 5 осіб до суду направлені обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості.
- 25 травня затримано російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю ватажка "ДНР" Захарченка.
- Також 25 травня НАБУ затримало підприємця, який перебував у міжнародному розшуку у справі про привласнення грошей Південноукраїнської АЕС.
- Від 7 по 9 листопада Міжнародне агентство з атомної енергії перевіряло Південноукраїнську АЕС на незаявлений ядерний матеріал.
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