Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.

"Детективи Національного бюро затримали особу, обвинувачену у межах розслідуваної НАБУ і САП справи щодо заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС, яка переховувалась від слідства та перебувала у міжнародному розшуку", - пише пресслужба.

8 грудня втікачка добровільно прибула до детективів.

Слідство встановило, що у 2018 році особа разом з іншими учасниками схеми заволоділа фінансами Південноукраїнської АЕС у розмірі 27,9 млн грн.

"Злочин відбувся внаслідок організації процедур державних закупівель за завищеними у 18-34 рази цінами з використанням низки підконтрольних службовцям АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" та представникам комерційних структур підприємств", - роз'яснили в НАБУ.

Загалом правоохоронці встановили, що корупційної схеми причетні 17 осіб. Стосовно 12 з них справа слухається у суді з вересня 2019 року. Ще щодо 5 осіб до суду направлені обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості.

25 травня затримано російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю ватажка "ДНР" Захарченка.

Також 25 травня НАБУ затримало підприємця, який перебував у міжнародному розшуку у справі про привласнення грошей Південноукраїнської АЕС.

Від 7 по 9 листопада Міжнародне агентство з атомної енергії перевіряло Південноукраїнську АЕС на незаявлений ядерний матеріал.

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