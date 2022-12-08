Вкрала гроші Південноукраїнської АЕС, а за чотири роки повернулася: втікачка добровільно здалася НАБУ
8 грудня зловмисниця, яка у 2018 році вкрала гроші Південноукраїнської АЕС та перебувала в міжнародному розшуці, добровільно здалася НАБУ
Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.
"Детективи Національного бюро затримали особу, обвинувачену у межах розслідуваної НАБУ і САП справи щодо заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС, яка переховувалась від слідства та перебувала у міжнародному розшуку", - пише пресслужба.
8 грудня втікачка добровільно прибула до детективів.
Слідство встановило, що у 2018 році особа разом з іншими учасниками схеми заволоділа фінансами Південноукраїнської АЕС у розмірі 27,9 млн грн.
"Злочин відбувся внаслідок організації процедур державних закупівель за завищеними у 18-34 рази цінами з використанням низки підконтрольних службовцям АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" та представникам комерційних структур підприємств", - роз'яснили в НАБУ.
Загалом правоохоронці встановили, що корупційної схеми причетні 17 осіб. Стосовно 12 з них справа слухається у суді з вересня 2019 року. Ще щодо 5 осіб до суду направлені обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості.
- 25 травня затримано російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю ватажка "ДНР" Захарченка.
- Також 25 травня НАБУ затримало підприємця, який перебував у міжнародному розшуку у справі про привласнення грошей Південноукраїнської АЕС.
- Від 7 по 9 листопада Міжнародне агентство з атомної енергії перевіряло Південноукраїнську АЕС на незаявлений ядерний матеріал.
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