Суд дав умовний термін двом херсонцям, які підпалили синагогу у день народження Гітлера

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.



Чоловікам присудили 4 роки тюрми із іспитовим терміном на рік. Їх визнали винними за статтею 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) та 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.



Інцидент стався у квітні 2020 року.



Вночі зловмисники кинули два "коктелі Молотова" в будівлю, після чого втекли.



Під час затримання було повідомлено, що зловмисники підтримують нацистську ідеологію, а підпалити синагогу вирішили у день народження Адольфа Гітлера



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb