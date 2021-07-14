Суд ЄС вимагає в Польщі виконати припис Єврокомісії щодо судової реформи: та відмовляється
Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду
Про це повідомляє RMF24.
Віцепрезидент Суду ЄС Розаріо Сільва де Лапуерта ухвалила, що Польща повинна виконати усі вимоги Єврокомісії до ухвалення остаточного рішення у справі, та що наведені ЄК аргументи повністю обгрунтовують застосування таких заходів.
Зокрема, йдеться про призупинення заходів Дисциплінарної палати проти суддів.
"В ухваленому сьогодні рішенні віцепрезидент суду врахував усі прохання Єврокомісії до ухвалення фінального рішення… Польща повинна негайно призупинити застосування національного законодавства, що стосується зокрема повноважень Дисциплінарної комісії Верховного суду", - зазначили у Суді ЄС.
Буквально через годину Верховний суд Польщі виніс рішення, що тимчасові заходи, які погодив Суд ЄС, суперечать Конституції Польщі, відтак країна може не виконувати це рішення.У Брюсселі вважають, що Польща порушила законодавство ЄС, дозволивши Дисциплінарній палаті, незалежність і неупередженість якої не гарантована, ухвалювати рішення, що безпосередньо впливають на суддів і їхню роботу.
- Нагадаємо, 31 березня Європейська комісія вирішила звернутися до Суду Європейського Союзу у справі проти Польщі щодо закону про судоустрій з вимогою про тимчасові заходи до винесення остаточного рішення у справі
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