Суд Італії залишив у силі виправдальний вирок нацгвардійцю Марківу

Про це повідомив сам нацгвардієць у Instagram.



"Сьогодні поставлена крапка! Ми виграли в Касаційному рішенні!!!! Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним!!!! Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає!!!" - написав Марків.

На рішення суду відреагувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



"Чудова звістка напередодні Міжнародного дня захисту прав людини! Верховний касаційний суд Італії попри тиск залишив у силі виправдальний вирок Нацгвардійцю Віталію Марківу! Всі позови - відкинуті! Всі претензії до держави Україна - знято! Щиро дякую усім, хто впродовж кількох років боровся за справедливість, перемогу та верховенство права! Слава Україні", - написала Денісова.

Нагадаємо, італійський суд першої інстанції засудив Віталія Марківа до 24 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві в зоні АТО італійського кореспондента Андреа Рокеллі.

3 листопада 2020 року в апеляційному суді присяжних Мілана відбулося вирішальне засідання з розгляду скарги на вирок Марківу. За результатами розгляду скарги суд повністю виправдав українця.

24 травня 2021 року звільнений із ув'язнення нацгвардієць Марків повернувся до служби.

Про повне виправдання Марківа також написав у Facebook активіст української громади в Італії Олесь Городецький."У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!",- написав Городецький.