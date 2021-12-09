Суд Італії залишив у силі виправдальний вирок нацгвардійцю Марківу
Верховний касаційний суд Італії повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували у причетності до загибелі італійського кореспондента Андреа Рокеллі у зоні бойових дій на сході України
Про це повідомив сам нацгвардієць у Instagram.
"Сьогодні поставлена крапка! Ми виграли в Касаційному рішенні!!!! Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним!!!! Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає!!!" - написав Марків.
На рішення суду відреагувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Чудова звістка напередодні Міжнародного дня захисту прав людини! Верховний касаційний суд Італії попри тиск залишив у силі виправдальний вирок Нацгвардійцю Віталію Марківу! Всі позови - відкинуті! Всі претензії до держави Україна - знято! Щиро дякую усім, хто впродовж кількох років боровся за справедливість, перемогу та верховенство права! Слава Україні", - написала Денісова.
Про повне виправдання Марківа також написав у Facebook активіст української громади в Італії Олесь Городецький.
"У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!",- написав Городецький.
- Нагадаємо, італійський суд першої інстанції засудив Віталія Марківа до 24 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві в зоні АТО італійського кореспондента Андреа Рокеллі.
- 3 листопада 2020 року в апеляційному суді присяжних Мілана відбулося вирішальне засідання з розгляду скарги на вирок Марківу. За результатами розгляду скарги суд повністю виправдав українця.
- 24 травня 2021 року звільнений із ув'язнення нацгвардієць Марків повернувся до служби.
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