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Суд над Атрошенком демонструє, що дехто не хоче бачити Україну в ЄС, - нардеп Синютка

2 лютого, 2023 четвер
17:32
Суспільство

Олег Синютка, народний депутат України, вважає, що на прикладі Атрошенка ми бачимо атаку проти членства України у Європейському товаристві

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Що стосується міського голови Чернігова, пана Атрошенка, він під час першого судового засідання, на якому я був, сказав дуже чесно про те, що, коли російські війська підійшли до Чернігова, то його дружина посадила дітей до службового авто і вивезла їх до Києва, а потім за межі країни. Але міський голова, якому довірили владу 80% мешканців Чернігова, залишився й організовував оборону та життєдіяльність міста. Атрошенко сказав чесно, якщо це порушення, за яке він повинен понести адміністративну відповідальність, то він готовий до цього. Але даруйте, таке порушення немає жодного відношення до відсторонення міського голови незрозумілим Яворівським судом Львівської області", - підкреслив народний депутат України.

Олег Синютка додав, що сьогодні, коли ми говоримо про наш курс до ЄС, то цей суд над Атрошенком є прикладом, як дехто не хоче бачити Україну у Європейському Союзі.

"При чому це роблять не московити, з якими й так все зрозуміло, а внутрішні чиновники, що використовують сьогодні різні засоби, щоб Україна не відповідала стандартам ЄС. Якщо Україна не забезпечить верховенство права, свободу слова, вільний розвиток і повноправне управління територіальних громад, то ми просто не будемо членами ЄС. І так виглядає, що московити, які не змогли перемогти нас на полі бою, взяли іншу стратегію і хочуть продемонструвати Україну як авторитарну, неправову, нецивілізовану державу, яку тоді, звичайно, ніхто не захоче бачити у складі ЄС. На прикладі Атрошенка ми бачимо атаку проти членства України у Європейському товаристві", - зауважив Синютка.

  • 19 червня 2022 року співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець"
  • 2 липня Атрошенко повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.
  • 3 липня тодішній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув, що мери, які скаржаться через заборону на виїзд з України, можуть позбутися своїх посад.
  • 7 грудня мера Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади на рік за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Атрошенко натомість опублікував звернення, у якому назвав таке рішення ухваленим під тиском з Офісу президента й пообіцяв подати апеляцію.
  • 1 лютого Львівський апеляційний суд заборонив Атрошенку обіймати посаду міського голови Чернігова протягом року

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Україна
Чернігів
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