Суд повернув державі комбінат, який контролював Фірташ, - САП
Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) повернули державі
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокурати у Telegram.
4 серпня Господарський суд Запорізької області задовольнив позов САП до компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед (Кіпр) і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" щодо повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.
Суд повністю задовольнив позов та своїм рішенням повернув ЗТМК у власність держави.
Встановлено, що у 2013 році Фондом державного майна України з переможцем – офшорною компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед", яка входить до групи компаній DF Group, з метою нібито залучення інвестицій укладено договір про заснування ТОВ "ЗТМК".
Згідно з домовленостями, Фондом до ТОВ передано цілісний майновий комплекс комбінату.
Компанією з Кіпру здійснено вклад у грошовій формі в сумі $110 млн, для фінансування модернізації виробництва упродовж 2013 – І квартал 2015 років.
Незважаючи на те, що частка держави в новоствореному ТОВ складає 51 %, фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість ізінвестицій розтрачено на погашення заборгованостей за енергоносії та перед кредиторами/
Ці кошти виведені з України через офшори..
При цьому на модернізацію фактично було спрямовано лише 20 млн грн.
САП ініціювала розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК" та повернення комбінату до сфери державного управління.
- Нагадаємо, 18 червня Радбез запровадив санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.
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