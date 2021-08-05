Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Суд повернув державі комбінат, який контролював Фірташ, - САП

Суд повернув державі комбінат, який контролював Фірташ, - САП

5 серпня, 2021 четвер
08:26
Суспільство

Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) повернули державі

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокурати у Telegram.

4 серпня Господарський суд Запорізької області задовольнив позов САП до компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед (Кіпр) і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" щодо повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

Суд повністю задовольнив позов та своїм рішенням повернув ЗТМК у власність держави.

Встановлено, що у 2013 році Фондом державного майна України з переможцем – офшорною компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед", яка входить до групи компаній DF Group, з метою нібито залучення інвестицій укладено договір про заснування ТОВ "ЗТМК".

Згідно з домовленостями, Фондом до ТОВ передано цілісний майновий комплекс комбінату.

Компанією з Кіпру здійснено вклад у грошовій формі в сумі $110 млн, для фінансування модернізації виробництва упродовж 2013 – І квартал 2015 років.

Незважаючи на те, що частка держави в новоствореному ТОВ  складає 51 %,  фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість ізінвестицій розтрачено на погашення заборгованостей за енергоносії та перед кредиторами/

Ці кошти виведені з України через офшори.. 

При цьому на модернізацію фактично було спрямовано лише 20 млн грн.

САП ініціювала розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК" та повернення комбінату до сфери державного управління.


 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

суд
Дмитро Фірташ
Запорізький титано-магнієвий комбінат
САП
Читайте також:
У Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
Автор Віталій Портников
3 серпня, 2021 вiвторок
Віталій Портников: Вбивство Шишова - ще одне свідчення деградації інституцій
Лукашенко
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
4 серпня, 2021 середа
Каїн і Авель. Як Лукашенко повісив на Зеленського нову “справу Шеремета”
СБУ
3 серпня, 2021 вiвторок
СБУ викрила масштабні схеми фінансування "ЛНР"
Київ
+18
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.86
    Купівля 26.86
    Продаж 27.1
  • EUR
    Купівля 31.7
    Продаж 32.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
5 серпня
10:39
Кевін Дюрант (проворуч)
Олімпіада-2020: збірна США з камбеком вийшла до баскетбольного фіналу Ігор у Токіо
10:39
Секс із Шекспіром, привид-детектив і скелети в шафі – 5 книг, де коїться щось неймовірне
10:36
У СБУ назвали причину смерті Марчука
10:25
Українці зареєстрували понад 4 тис. угод із землею з моменту відкриття ринку
10:22
Нового главу КМДА слід призначати з прицілом на майбутні вибори мера Києва - політолог
10:21
Білоруська спортсменка Тимановська прибула до Варшави, - опозиціонер
10:10
Лорел Хаббард
Олімпіада-2020: МОК вимагає від російських телеканалів пояснень через приниження важкоатлетки-трансгендера
10:01
Окупанти обстріляли багатоповерхівку на Донеччині, поранено мирного жителя
09:51
Євген Марчук
Віталій Портников: Євген Марчук - державник і відсутність держави
09:51
Леонід Кравчук
Кравчук заявив про спробу замаху на нього у 1994 році
09:45
Леонід Кучук
Клуб УПЛ призначив нового головного тренера
09:30
вакцинація
В Україні зробили 6 млн щеплень проти COVID-19
09:24
Олександр Хижняк
Український боксер Хижняк у запеклому бою вийшов до фіналу Олімпіади-2020
09:11
курс долара
Офіційний курс: долар дещо зріс в ціні
09:06
ООС
В зоні ООС поранили українського військового
08:55
Колос - Ворскла, матч чемпіонату України
"Колос" - "Шахтар" Караганда: де та коли дивитись стартовий матч українців у Лізі конференцій
08:47
Оновлено
4G метро
У київському метро знайшли підозрілий предмет, перевірка нічого не виявила
08:39
коронавірус
За добу в Україні зафіксували понад тисячу випадків коронавірусу
08:25
Людмила Лузан
Мамо, я це зробила! Українка бурхливо відреагувала на медаль Олімпіади-2020
07:55
Ігор Харатін
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
07:53
Помер експрем'єр та перший голова СБУ Євген Марчук
07:34
вакцинація
У Литві зробили перший крок для запровадження обов'язкової вакцинації у низці сфер
07:32
Ярослава Магучіх
Олімпіада-2020: Українки Магучіх, Левченко та Геращенко пробилися до фіналу в стрибках у висоту
07:20
Івано-Франківський осередок "Голосу" вийшов з партії у повному складі
07:00
Людмила Лузан
Олімпіада-2020: Українка Лузан здобула бронзу в спринті на каное
2021, середа
4 серпня
23:00
Микола Чаус
ВАКС відправив Чауса під домашній арешт
22:54
Ігор Харатін
"Ференцварош" переміг "Славію" у Лізі чемпіонів, двічі забили українці
22:50
Україна отримає від Британії два протимінних кораблі
22:39
Андрій Шевченко
Шевченко похизувався мільйоном підписників у Instagram
22:25
У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ
У Британії підліткам віком 16-17 років рекомендують робити щеплення від COVID-19
22:02
Під час зіткнення потягів у Чехії загинули три людини
21:55
Спартак - Бенфіка
"Бенфіка" Яремчука обіграла "Спартак" у Лізі чемпіонів
21:28
вакцинація
ВООЗ закликає країни поки не вакцинувати громадян третьою дозою від COVID-19
21:01
Працівника УДО, якого підозрюють у побитті танцівника шоу-балету співачки Дорофеєвої, звільнили з посади
20:28
Нафтогаз
Суд скасував ухвалу, що зупиняла припис НАЗК про незаконність призначення Вітренка очільником Нафтогазу
19:40
РНБО
РНБО доручила Кабміну покласти обов'язки глави правління Укрзалізниці на Кубракова
19:35
Жан Беленюк
Сконцентруюсь на роботі в парламенті, там також необхідна перемога, - Беленюк після тріумфу на Олімпіаді
19:20
Уряд призначив тимчасового керівника АРМА
19:05
Отримання 1 млн грн хабара: голову Харківської облради Товмасяна виключили з фракції "Слуги народу"
19:00
Інфографіка
Олександр Хижняк
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 5 серпня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV