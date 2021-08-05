Суд повернув державі комбінат, який контролював Фірташ, - САП

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокурати у Telegram.



4 серпня Господарський суд Запорізької області задовольнив позов САП до компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед (Кіпр) і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" щодо повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.



Суд повністю задовольнив позов та своїм рішенням повернув ЗТМК у власність держави.



Встановлено, що у 2013 році Фондом державного майна України з переможцем – офшорною компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед", яка входить до групи компаній DF Group, з метою нібито залучення інвестицій укладено договір про заснування ТОВ "ЗТМК".



Згідно з домовленостями, Фондом до ТОВ передано цілісний майновий комплекс комбінату.



Компанією з Кіпру здійснено вклад у грошовій формі в сумі $110 млн, для фінансування модернізації виробництва упродовж 2013 – І квартал 2015 років.



Незважаючи на те, що частка держави в новоствореному ТОВ складає 51 %, фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість ізінвестицій розтрачено на погашення заборгованостей за енергоносії та перед кредиторами/



Ці кошти виведені з України через офшори..



При цьому на модернізацію фактично було спрямовано лише 20 млн грн.



САП ініціювала розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК" та повернення комбінату до сфери державного управління.

Нагадаємо, 18 червня Радбез запровадив санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

24 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.



