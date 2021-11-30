Суд повернув у державну власність Запорізький титано-магнієвий комбінат Фірташа

Про це повідомляється на сторінці Фонду держмайна України.



"30 листопада 2021 року Центральний апеляційний господарський суд підтвердив рішення першої інстанції про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави. До винесення рішення суду 49% ТОВ "ЗТМК" належало компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" (група компаній DF Group)", - йдеться в повідомленні.



У серпні 2021 року Господарський суд Запорізької області за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави в особі Фонду як позивача встановив, що компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед" після отримання у 2013 р. частки новоствореного ТОВ "ЗТМК" не виконала зобов’язань щодо забезпечення $110 млн інвестицій в модернізацію підприємства впродовж 2013-2015 років.



Підприємство передали в управління наближеного до інвестора менеджменту, незважаючи на те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" становила 51%. Призначений менеджмент розтратив залучені $110 млн на погашення раніше створених заборгованостей ТОВ "ЗТМК" за енергоносії перед кредиторами, пов’язаними з Group DF. Пізніше кошти вивели на рахунки офшорних фірм, натомість на модернізацію підприємства спрямували лише 20 млн грн.



Спільні дії ФДМ та нового керівництва ЗТМК дозволили ліквідувати корупційні схеми та домогтися розблокування рахунків підприємства, стверджують у Фонді. Крім цього, вже розпочалася модернізація і на комбінаті працює перший біполярний електролізер, який дозволяє економити біля 30% електроенергії.



У Фонді зазначили, що на сьогодні ситуація з товариством досі критична через різке здорожчання енергоносіїв та накопичені мільярдні борги за електроенергію минулим керівництвом.



Довідка: ЗТМК утворено на базі ДП "Запорізький ТМК". Це єдиний в Україні та Європі виробника губчастого титану. ЗТМК на 51% належав Фонду держмайна, а на 49% - компанії Tolexis Trading Limited, бенфіціаром якої є Дмитро Фірташ.

Нагадаємо, 18 червня Радбез запровадив санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

24 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.