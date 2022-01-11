Суд продовжив арешт екскоменданта "Ізоляції" Куликовського до лютого 2022 року

Про це йдеться в матеріалах суду, передає РБК-Україна.



"У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Підозрюваний і його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечували", - повідомили на засіданні.



Денис Куликовський перебуватиме під арештом до 2 лютого включно. Протягом цього часу слідство має намір допитати колишніх в'язнів "Ізоляції", призначити експертизи для визначення завданої ним моральної шкоди.



Також на суді зауважили, що на свободі екскомендант в'язниці російських найманців матиме змогу знищити документи й переховуватися від відповідальності, адже дружина й дитина Дениса Куликовського досі перебувають на тимчасово окупованій території Донеччини.



В ухвалі суду зазначено, що після свого затримання на допитах підозрюваний визнав провину і дав свідчення.

Нагадаємо, 9 листопада у Києві затримали колишнього коменданта донецької в'язниці окупантів "Ізоляція" Дениса Куликовського, який убивав, бив, ґвалтував та катував струмом полонених.

Злочинцю оголосили підозри у торгівлі людьми, порушенні законів війни, створенні терористичної організації та участі у незаконних збройних формуваннях.

10 листопада Приморський суд Маріуполя заарештував Куликовського на 60 діб без права внесення застави.

На суді він заявив, що живе в Києві з 2019 року.

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