Суд проти Порошенка, європейське турне Ентоні Блінкена: "Політклуб Віталія Портникова" 21 січня
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "Політклуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:30
Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: обрання в Печерському суді запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку. А також раптовий візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, Берліна та Женеви і міжнародні зусилля для зупинки агресії РФ проти України.
До розмови долучаться політики та експерти:
- Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу";
- Марія Іонова, народна депутатка, фракція "Європейська солідарність";
- Ярослав Железняк, народний депутат, фракція "Голос";
- Костянтин Бондарєв, народний депутат, фракція "Батьківщина";
- Павло Клімкін, політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019);
- Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА.
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