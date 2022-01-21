Суд проти Порошенка, європейське турне Ентоні Блінкена: "Політклуб Віталія Портникова" 21 січня

Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: обрання в Печерському суді запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку. А також раптовий візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, Берліна та Женеви і міжнародні зусилля для зупинки агресії РФ проти України.



До розмови долучаться політики та експерти:

Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу";

Марія Іонова, народна депутатка, фракція "Європейська солідарність";

Ярослав Железняк, народний депутат, фракція "Голос";

Костянтин Бондарєв, народний депутат, фракція "Батьківщина";

Павло Клімкін, політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019);

Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА.