Суд скасував рішення про блокування Telegram в Бразилії

Про це інформує g1.

Федеральний суддя Флавіо Лукас частково призупинив дію судової заборони, яка тимчасово призупинила роботу Telegram у Бразилії. Він зазначив, що це рішення є "необґрунтованим, враховуючи поширене по всій національній території порушення свободи спілкування тисяч людей, які абсолютно не знайомі з розслідуваними фактами".

Водночас магістрат залишив у силі щоденний штраф у розмірі 1 млн реалів (7 млн 321 тис. грн), який був накладений за невиконання рішення про надання даних користувачів каналів з неонацистським контентом. Мовиться, зокрема, про дані адміністраторів таких каналів.

Обґрунтованість судового наказу повинні оцінити у спеціалізованій колегії TRF-2.