Суд скасував рішення про блокування Telegram в Бразилії
У Бразилії суд скасував рішення про блокування Telegram у країні, назвавши його "необґрунтованим"
Про це інформує g1.
Федеральний суддя Флавіо Лукас частково призупинив дію судової заборони, яка тимчасово призупинила роботу Telegram у Бразилії. Він зазначив, що це рішення є "необґрунтованим, враховуючи поширене по всій національній території порушення свободи спілкування тисяч людей, які абсолютно не знайомі з розслідуваними фактами".
Водночас магістрат залишив у силі щоденний штраф у розмірі 1 млн реалів (7 млн 321 тис. грн), який був накладений за невиконання рішення про надання даних користувачів каналів з неонацистським контентом. Мовиться, зокрема, про дані адміністраторів таких каналів.
Обґрунтованість судового наказу повинні оцінити у спеціалізованій колегії TRF-2.
- 27 квітня у Бразилії суд вирішив заборонити Telegram, оскільки він нібито відмовилася надавати поліції всі дані про неонацистів, які користуються соцмережею.
- 28 квітня стало відомо, що Telegram оскаржить рішення суду в Бразилії щодо блокування соціальної мережі на території країни.
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