Суд скасував статус російської мови як регіональної у Миколаєві
Миколаївський окружний адміністративний суд скасував рішення міськради про присвоєння російській мові статусу регіональної
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За даними прокурорів, у ЗМІ періодично з'являлась інформація, що депутати міськради не можуть позбавити російську мову статусу регіональної.
Статус був наданий рішенням 2012 року на виконання вимог закону "Про засади державної мовної політики".
"Ураховуючи, що КСУ в 2018 році визнав цей закон неконституційним, прокурор подав позов про скасування рішення органу міськради", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, депутатам Миколаївської міської ради не вистачило голосів, щоб скасувати надання російській мові статусу регіональної в місті.
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