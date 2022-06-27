Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України", – написав він.



Очільник зовнішньополітичного відомства України наголосив, що боротьба за справедливе рішення суду триває.



"Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі", – сказав Кулеба.

25 листопада 2018 року українські військові кораблі здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь. Про свої наміри вони, відповідно до міжнародних норм, поінформували іншу сторону. Однак,замість того, аби забезпечити проходження Керченською протокою, російські диспетчери викликали кораблі ФСБ.

Невдовзі російські прикордонні кораблі типу "Соболь", "Дон", "Мангуст"та "Суздалець" "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України".

ФСБ заявила про "провокацію" України в "російських територіальних водах".

Згодом командування Військово-морського флоту України підтвердило захоплення українських кораблів російськими спецпризначенцями.

28 листопада "суд" окупованого Криму заарештував 24 захоплених у полон Росією українських моряків.

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