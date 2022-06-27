Суд у Гаазі підтримав позицію України у справі про захоплення Росією моряків у 2018 році, — Кулеба
Міжнародний арбітраж підтримав Україну у справі про захоплення моряків Росією в Керченській протоці
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України", – написав він.
Очільник зовнішньополітичного відомства України наголосив, що боротьба за справедливе рішення суду триває.
"Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі", – сказав Кулеба.
- 25 листопада 2018 року українські військові кораблі здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь. Про свої наміри вони, відповідно до міжнародних норм, поінформували іншу сторону. Однак,замість того, аби забезпечити проходження Керченською протокою, російські диспетчери викликали кораблі ФСБ.
- Невдовзі російські прикордонні кораблі типу "Соболь", "Дон", "Мангуст"та "Суздалець" "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України".
- ФСБ заявила про "провокацію" України в "російських територіальних водах".
- Згодом командування Військово-морського флоту України підтвердило захоплення українських кораблів російськими спецпризначенцями.
- 28 листопада "суд" окупованого Криму заарештував 24 захоплених у полон Росією українських моряків.
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