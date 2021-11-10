Суд в США відмовив проханню Трампа приховати документи про штурм Капітолія

Про це повідомляє Associated Press.



Федеральний суд США дозволив передати документи з архіву Білого дому спецкомітету Палати представників США для розслідування подій 6 січня.



У жовтні Трамп подав позов проти спецкомітету Палати представників та Національного архіву, де вимагав заблокувати доступ до близько 40 документів, які стосуються подій 6 січня.



Федеральний суддя Таня Чуткан заявила, що для Конгресу дуже важливо отримати архівні документи, які можуть пролити світло на повстання прихильників Дональда Трампа.



"Зрештою, це протистояння колишнього та діючого президентів", - написала у своїй заяві Чуткан. Вона додала, що за таких обставин Верховний суд завжди буде на боці діючого президента.



Адвокати Трампа готуються оскаржити це рішення.

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до будівлі Капітолія під час остаточного визначення результатів президентських виборів.