Суд в США відмовив проханню Трампа приховати документи про штурм Капітолія
45 президент США Дональд Трамп намагався заблокувати доступ до документів про штурм Капітолія 6 січня
Про це повідомляє Associated Press.
Федеральний суд США дозволив передати документи з архіву Білого дому спецкомітету Палати представників США для розслідування подій 6 січня.
У жовтні Трамп подав позов проти спецкомітету Палати представників та Національного архіву, де вимагав заблокувати доступ до близько 40 документів, які стосуються подій 6 січня.
Федеральний суддя Таня Чуткан заявила, що для Конгресу дуже важливо отримати архівні документи, які можуть пролити світло на повстання прихильників Дональда Трампа.
"Зрештою, це протистояння колишнього та діючого президентів", - написала у своїй заяві Чуткан. Вона додала, що за таких обставин Верховний суд завжди буде на боці діючого президента.
Адвокати Трампа готуються оскаржити це рішення.
- 6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до будівлі Капітолія під час остаточного визначення результатів президентських виборів.
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