Суд відкрив провадження у справі про банкрутство МАУ

Про це стало відомо з засідання суду в справі №910/16870/23, зазначає Економічна правда.

Раніше, 31 жовтня, державний банк "Укрексімбанк" вніс позов до Господарського суду міста Києва щодо визнання банкрутом компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Після проведення засідання було відкрито провадження у справі про банкрутство МАУ, суд визнав грошові вимоги банку.

Розпорядником майна МАУ призначено арбітражну керуючу Тетяну Носенко. Рішення щодо справи мають повідомити в четвер, 23 листопада.

Довідка. Авіакомпанію "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), яка до повномасштабного вторгнення РФ 2022 року була найбільшим авіаперевізником України, створили 1992 р. Перший рейс авіакомпанія виконала за маршрутом Київ – Лондон – Київ 25 листопада 1992 року. У березні 1993 року маршрутна мережа МАУ охоплювала також Амстердам, Берлін, Брюссель, Мілан, Мюнхен і Відень.

Спочатку авіакомпанія створювалась як державний перевізник із невеликою, близько 7%, часткою іноземних інвестицій переважна частка яких належала ірландській лізинговій компанії Guinness Peat Aviation. 1996 року частка держави знизилася до 61,6% у зв'язку з продажем частини акцій авіакомпаніям Austrian Airlines і SwissAir.

Після припинення польотів Air Ukraine у 2002 році "Міжнародні авіалінії України" стали по суті національним авіаперевізником України.

9 липня 2008 року авіакомпанія МАУ першою в Україні почала експлуатацію вантажного літака Boeing 737-300SF.

2011 року відбулася повна приватизація авіакомпанії МАУ. Серед нових акціонерів був ексвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт" Арон Майберг. З МАУ також пов'язували Бориса Колеснікова (тодішній міністр інфраструктури) та Михайла Табачника (брат ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника).

2015 року Ігор Коломойський, який раніше володів "АероСвітом", визнав, що придбав акції МАУ у Колеснікова.

МАУ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виконувала рейси в небі Європи, проте згодом припинила польоти через конфлікт між Майбергом і Коломойським.

У 2023 році три літаки з флоту були передані українській авіакомпанії "Роза Вітрів", яку також пов'язують з Коломойським.

У квітні цього року стало відомо, що МАУ керуватиме група олігарха Ігоря Коломойського, а його партнер Арон Майберг вийшов із засновників.

У жовтні видання avianews.com повідомило, що майно колись найбільшої в Україні авіакомпанії тепер розпродають на аукціонах державного підприємства "СЕТАМ" за цінами, нижчими від ринкових.