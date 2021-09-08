Суд відправив до СІЗО мешканку Полтави, яка поранила з арбалета двох вчителів

Про це передає пресслужба поліції.

"Сьогодні, 8 вересня, у Полтаві, за клопотанням слідства та прокуратури, суд обрав 19-річній полтавчанці, яка поранила двох вчителів місцевої школи, запобіжний захід - тримання під вартою на строк 60 діб", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.



Нагадаємо, на території однієї зі шкіл Полтави дівчина влаштувала стрілянину з арбалета, у результаті чого поранила двох вчителів.

Згодом, правоохоронці оголосили про підозру 19-річній жительці Полтави.

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