Суд виправдав екскерівників ФІФА та УЄФА, звинувачених у корупції

Про це повідомили BBC News Україна.

Прокуратура звинуватила колишніх футбольних босів у шахрайстві, підробці документів та зловживанні службовим становищем. Йдеться про платіж приблизно на два мільйони швейцарських франків (2,08 млн доларів), який Платіні отримав за розпорядженням Блаттера.

Процес над Блаттером та Платіні розпочався у Беллінцоні 8 червня цього року. В ході процесу прокуратура просила для обох 20 місяців умовного терміну.

Блаттер та Платіні очолювали найвпливовіші футбольні організації світу до 2015 року, коли змушені були подати у відставку на тлі корупційного скандалу.

6 липня директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна заявив, що клуб готовий звернутися до суду через правило ФІФА, що легіонери мають право зупиняти свої контракти з українськими клубами на сезон 2022/23.

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