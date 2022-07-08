Суд виправдав екскерівників ФІФА та УЄФА, звинувачених у корупції
Швейцарський суд виправдав колишнього керівника міжнародної футбольної федерації ФІФА Зеппа Блаттера та ексочільника УЄФА Мішеля Платіні. Їх підозрювали у корупції, проте суд визнав ці звинувачення не доведеними
Про це повідомили BBC News Україна.
Прокуратура звинуватила колишніх футбольних босів у шахрайстві, підробці документів та зловживанні службовим становищем. Йдеться про платіж приблизно на два мільйони швейцарських франків (2,08 млн доларів), який Платіні отримав за розпорядженням Блаттера.
Процес над Блаттером та Платіні розпочався у Беллінцоні 8 червня цього року. В ході процесу прокуратура просила для обох 20 місяців умовного терміну.
Блаттер та Платіні очолювали найвпливовіші футбольні організації світу до 2015 року, коли змушені були подати у відставку на тлі корупційного скандалу.
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