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УЄФА допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить, - директор "Шахтаря" Срна

6 липня, 2022 середа
04:18
Спорт Даріо Срна

Директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна заявив, що клуб готовий звернутися до суду через правило ФІФА, що легіонери мають право зупиняти свої контракти з українськими клубами на сезон 2022/23

Про це повідомляє Mirror.

За словами Срни, ФІФА не захищає український футбол.

"Багато людей говорять, що вони підтримують Україну, але не роблять цього. Наприклад, ФІФА, на відміну від УЄФА, не захищає український футбол і його гравців. Вона має захистити всіх гравців з України – це їхній обов’язок у цій війні. Ми повинні знайти спосіб знайти компроміс, інакше буде важко і, можливо, доведеться звертатися до суду. Ми будемо боротися за наші клуби, тому що ми хочемо, щоб нас поважали. Інші допомагали нам. Президент УЄФА Александер Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить. Якщо вони цього не зроблять, ми звернемося до суду", - сказав директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна.

Хорватський фахівець також пояснив, що чекати від "Шахтаря" у новому сезоні.

"Ми – найкращий клуб у Східній Європі, і ми будемо боротися за цей імідж і повагу. Ми будемо командою голодних українських гравців. Зараз час виживати, бути як сім’я і робити щось приємне для наших людей. Ми не розчаруємо ні наших уболівальників, ні Україну. Все, що ми робимо, ми робимо для них", – сказав Срна.

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