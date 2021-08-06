Суд визнав недійсним договір, за яким рейдери захопили акції “Укренергозбуту”

“Ми отримали задоволення всіх своїх вимог, які ми заявляли до апеляційного суду. Звісно, ми задоволені, але треба дочекатися остаточного рішення, повного тексту, щоб ми могли його проаналізувати», - заявив адвокат компанії “Укренергозбут” Олександр Мартиновський.

Нагадаємо, що природний газ об’ємом 305 тисяч кубометрів вартістю майже 2 мільярди гривень було виведено з державних сховищ восени минулого року через “мирову угоду”, ухвалену Господарським судом міста Києва. Вигодонабувачем призначили фіктивну фірму “Профігаз”, а сама оборудка стала можливою саме через рейдерське захоплення акцій компанії “Укренергозбут”. Після перемоги в апеляції виконавчі органи мають виконати рішення суду та повернути акції її реальним власникам - товариству ТДМК.

