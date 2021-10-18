Суд заарештував бойовика "ЛНР", який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування
Сєвєродонецький міський суд Луганської області заарештував бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, якого 13 жовтня затримали на лінії розмежування поблизу міста Золоте
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.
За даними слідства, у 2017 році житель окупованого Алчевська долучився до незаконного збройного формування "6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. М. Платова" так званої "народної міліції ЛНР".
Чоловік служив "оператором відділення протитанкової керованої ракети". Завданням НЗФ було знищення підрозділів й військової техніки Збройних Сил України. Правопорушник брав активну участь у збройному спротиві силам АТО/ООС, стежив за переміщенням українських підрозділів, координував обстріли тощо.
Під час досудового розслідування також встановили, що з липня 2021 року бойовик служив "офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню" у складі так званої "народної міліції ЛНР".
Під час затримання правопорушник був одягнутий у військову форму, при собі мав вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами та військовий квиток.
- Нагадаємо, за даними української делегації у Тристоронньої контактній групі, уродженець Алчевська Андрій Косяк у лютому 2021 року отримав паспорт РФ.
- За даними СБУ, зловмисник є кримінальником, якого серед іншого підозрюють в умисному вбивстві у 2010 році, а у 2014 році він вступив до бандформування "Брянка СССР".
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