Суд заарештував бойовика "ЛНР", який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.



За даними слідства, у 2017 році житель окупованого Алчевська долучився до незаконного збройного формування "6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. М. Платова" так званої "народної міліції ЛНР".



Чоловік служив "оператором відділення протитанкової керованої ракети". Завданням НЗФ було знищення підрозділів й військової техніки Збройних Сил України. Правопорушник брав активну участь у збройному спротиві силам АТО/ООС, стежив за переміщенням українських підрозділів, координував обстріли тощо.



Під час досудового розслідування також встановили, що з липня 2021 року бойовик служив "офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню" у складі так званої "народної міліції ЛНР".



Під час затримання правопорушник був одягнутий у військову форму, при собі мав вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами та військовий квиток.

Нагадаємо, за даними української делегації у Тристоронньої контактній групі, уродженець Алчевська Андрій Косяк у лютому 2021 року отримав паспорт РФ.

За даними СБУ, зловмисник є кримінальником, якого серед іншого підозрюють в умисному вбивстві у 2010 році, а у 2014 році він вступив до бандформування "Брянка СССР".