Терориста "ДНР", який стріляв по ЗСУ з гаубиці, засудили до 12 років ув'язнення
Красногвардійський райсуд м. Дніпропетровська (суд Чечелівського району Дніпра) засудив до 12 років ув'язнення терориста "ДНР", який у 2014 році командував артилерійським дивізіоном у тимчасово окупованому Торезі
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
У липні 2014 року житель Донеччини вступив до "ополчення ДНР" на посаду стрільця, а вже у листопаді-грудні чоловіка з позивним "дядя Пєтя" призначили командиром одного з артилерійських дивізіонів в Торезі, де він 5 років командував прицільним вогнем із гаубиць і регулював підвезення боєприпасів для обстрілів позицій ЗСУ.
Учасник незаконного збройного формування терористичної "ДНР" був на ротаціях у м. Красий Луч (після декомунізації Хрустальний - ред.), с. Індустрії Луганської області, м. Кіровському, м. Вуглегірську, та смт Ольховатці Донецької області, звідки вів вогонь по українських позиціях і допомагав терористам протистояти силам антитерористичної операції.
У грудні 2019 року чоловік за власним бажанням звільнився зі "служби", але через три роки був мобілізований в армію РФ для війни проти України.
1 квітня 2023 року у с. Опитному співробітники СБУ затримали його під час бою з українськими військовими.
Фото: Донецька обласна прокуратура
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