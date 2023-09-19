Терориста "ДНР", який стріляв по ЗСУ з гаубиці, засудили до 12 років ув'язнення

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

У липні 2014 року житель Донеччини вступив до "ополчення ДНР" на посаду стрільця, а вже у листопаді-грудні чоловіка з позивним "дядя Пєтя" призначили командиром одного з артилерійських дивізіонів в Торезі, де він 5 років командував прицільним вогнем із гаубиць і регулював підвезення боєприпасів для обстрілів позицій ЗСУ.

Учасник незаконного збройного формування терористичної "ДНР" був на ротаціях у м. Красий Луч (після декомунізації Хрустальний - ред.), с. Індустрії Луганської області, м. Кіровському, м. Вуглегірську, та смт Ольховатці Донецької області, звідки вів вогонь по українських позиціях і допомагав терористам протистояти силам антитерористичної операції.

У грудні 2019 року чоловік за власним бажанням звільнився зі "служби", але через три роки був мобілізований в армію РФ для війни проти України.

1 квітня 2023 року у с. Опитному співробітники СБУ затримали його під час бою з українськими військовими.

Фото: Донецька обласна прокуратура