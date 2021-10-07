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Суд зобов'язав АМКУ розслідувати зв'язок "Укравтодору" зі створенням дорожнього картелю

7 жовтня, 2021 четвер
08:50

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду зобов'язала Антимонопольний комітет України розглянути заяву щодо створення "Укравтодором" дорожнього картелю

Про це повідомляє колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська у Facebook.

"Перемога! Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі суддів Кароліни Тарасенко, Ірини Іоннікової та Тетяни Разіної задовольнила нашу апеляційну скаргу та зобов'язала Антимонопольний комітет розглянути заяву щодо створення та "дахування" "Укравтодором" дорожнього картелю", – зауважила вона.

Загребельська повідомила, що до АМКУ понад рік тому звернулися із заявою вона, журналіст Денис Бігус, голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, головний редактор інтернет-ресурсу "Наші гроші" Олекса Шалайський та журналіст Юрій Ніколов і низка інших осіб.

"У заяві ми навели численні факти, які свідчать, що саме державний "Укравтодор" створив та "дахує" дорожній картель, який тільки за два останні роки освоїв понад 200 млрд бюджетних, тобто наших з вами гривень. Але сформований президентом Зеленським Антимонопольний комітет навіть не розглянув нашу заяву, що змусило нас оскаржити бездіяльність відомства до суду. На жаль, першу інстанцію ми програли. Але ми не здалися та пішли в апеляцію", – розповіла вона.

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дороги
Укравтодор
розслідування
новини України
картель
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