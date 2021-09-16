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Суд зобов'язав Офіс генпрокурора розслідувати бездіяльність ДБР щодо "вагнергейту", - екснардеп Левус

16 вересня, 2021 четвер
14:55
війна з Росією суд, вирок

Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР у розслідуванні "зливу" затримання "вагнерівців"

Про це повідомив екснардеп VIII скликання, громадський діяч Андрій Левус.

"Печерський суд задовольнив нашу скаргу і зобов'язав Офіс Генерального прокурора внести відомості до ЄРДР та відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР у справі розслідування Вагнерґейту за 111 статтею (Кримінального кодексу - ред.) Державна зрада", - написав Левус.

Разом із дописом активіст оприлюднив фото ухвали суду.

"Зобов'язати прокурора Офісу Генерального прокурора внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Тетерука Андрія Анатолійовича, Лапіна Ігоря Олександровича, Гудименка Юрія Володимировича про вчинення кримінального правопорушення", - йдеться у документі.



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Офіс генпрокурора
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