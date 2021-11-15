Суддя з Чернігівщини отримав $20 тис. хабаря, ВАКС призначив йому заставу в 762 720 грн
15 листопада ВАКС призначив запобіжний захід судді Чернігівського суду, спійманому на хабарі
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Слідчий суддя обрав запобіжний захід судді Чернігівського окружного адміністративного суду, якого викрили на одержанні хабаря сумою $20 тис.
Судді-хабарнику обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 762 720 грн.
Підозрюваний одержав гроші за винесення рішення на користь позивача. Неправомірну вигоду він отримав двічі: до винесення рішення - у розмірі $7 тис. та після - у розмірі $13 тис.
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