Суддя з Чернігівщини отримав $20 тис. хабаря, ВАКС призначив йому заставу в 762 720 грн

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.



Слідчий суддя обрав запобіжний захід судді Чернігівського окружного адміністративного суду, якого викрили на одержанні хабаря сумою $20 тис.



Судді-хабарнику обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 762 720 грн.



Підозрюваний одержав гроші за винесення рішення на користь позивача. Неправомірну вигоду він отримав двічі: до винесення рішення - у розмірі $7 тис. та після - у розмірі $13 тис.

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