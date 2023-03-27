Суддю Баришівського райсуду Київщини засудили на 8,5 року за отримання хабарів

Про це інформує СБУ.

У 2017 році СБУ виявило, що суддя вимагав від місцевого жителя 2,5 тис. доларів і пів мільйона грн. За цю суму посадовець обіцяв чоловіку позитивне рішення у судових справах щодо стягнення боргових зобов'язань.

Правоохоронці затримали очільника суду під час передачі йому першої частини хабаря у розмірі 2,5 тис. доларів.

У понеділок, 27 березня, зловмисника визнали винним за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Крім тюремного строку, судді заборонили обіймати посади в органах державної влади упродовж п'яти років. Також у нього конфіскували все майно.

Згідно із законодавством, фігурант може оскаржити вирок протягом 30 днів з дня його проголошення. Для цього необхідно подати апеляцію через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Імені посадовця в СБУ не назвали. Утім "Українська правда" з посиланням на співрозмовників в антикорупційній прокуратурі зазначила, що позбавили волі голову Баришівського райсуду Олександра Лисюка.