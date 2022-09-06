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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Судити Путіна будуть в Україні, українською мовою, просто і швидко, - експрокурор у справі Мілошевича

Судити Путіна будуть в Україні, українською мовою, просто і швидко, - експрокурор у справі Мілошевича

6 вересня, 2022 вiвторок
02:01
війна з Росією Портрет Путіна з воєнних фото

Путін і його найближче оточення мають постати перед судом і отримати вироки, сам же суд варто провести в Україні

Таку думку висловив колишній головний прокурор у справі Слободана Мілошевича Джеффрі Найс під час дискусії "Російські воєнні злочини" в Брюсселі 5 вересня, передає "Укрінформ".

Найс вважає за правильне, що українська генеральна прокуратура покладається на співробітництво з міжнародними колегами, їх експертизу. Водночас він зауважив, що "в процесі притягнення до відповідальності все можливо в національному законодавстві України, навіть за умови створення нового трибуналу".

Суд, вважає Найс, треба організувати в Україні, щоб його проводити українці, українською мовою, звісно, з залученням іноземних експертів. Прокурор вважає дуже доброю ідею організації спеціального трибуналу над агресорами.

Враховуючи свій досвід він радить "простоту" організації процесу. Суд над Мілошевичем був розпочатий понад 20 років тому, тоді він став свого роду експериментом, він, можливо, не був ідеальним і до того ж він був надто коштовним. Найс сподівається, що суд, який пройде в Україні, буде організовано за іншою системою і він стане набагато більш ефективним. Суди, які тривають роками, є малоефективними з багатьох причин, вважає прокурор.

"Злочини Путіна та його ближчого оточення в керівництві можна довести в дуже короткий проміжок часу", - переконаний Найс, який радить не вірити тим юристам, хто буде твердити, що все дуже складно.

Фільм про жахи війни, який було продемонстровано учасника дискусії, засвідчив, на думку Найса, важливий момент: немає необхідності зволікати з фіксацією справедливої картини щодо злочинів, скоєних Путіним і іншими, все можна зробити швидко.

Також експерт підкреслив необхідність притягнення до відповідальності саме вище керівництво РФ, а не лише простих виконавців.

"Абсолютно необхідно провести суд над керівниками дуже швидко та з кінцевим і незаперечним результатом", - підкреслив Найс. Він застеріг від укладання "жахливого компромісу" по завершенні цієї війни, адже уже звучать голоси, що Путіна судити не треба чи неможливо. Суд з недвозначним вироком, зазначив Найс, в інтересах усіх нас.

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Володимир Путін
воєнні злочини Росії
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