Про це поінформувала Київська міська прокуратура.

"Згідно з матеріалами кримінального провадження, 30 березня 2023 року журналісти "Суспільного мовлення" знімали репортаж на території Києво-Печерської лаври. У цей час до оператора підійшов представник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (архідиякон), який схопив мікрофон, зламав кріплення до відеокамери та кинув його на землю. Після цього оператор не міг продовжувати свою професійну діяльність", - зазначили в пресслужбі.

Так, обвинувальний акт стосовно архідиякона скерували до суду за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України).

Зазначається, що санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.