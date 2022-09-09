Судитимуть за державну зраду: екскерівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із РФ
За матеріалами Служби безпеки України за державну зраду судитимуть екскерівника Миколаївської окружної прокуратури
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
"Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо протиправної діяльності колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у державній зраді", - йдеться у повідомленні.
Стало відомо, що чоловік з власної ініціативи співпрацював з РФ від початку широкомасштабного вторгнення.
Перебуваючи на посаді, він використовував надані йому повноваження для збору інформації військового та оперативно-службового характеру, яку згодом передавав представникам ворожих силових структур. Зокрема, йдеться про оперативну обстановку в регіоні, результати обстрілів, паролі на блокпостах та інформацію про військових полонених ЗС РФ.
"Досудове розслідування проводилося у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
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