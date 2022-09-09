Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо протиправної діяльності колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у державній зраді", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що чоловік з власної ініціативи співпрацював з РФ від початку широкомасштабного вторгнення.

Перебуваючи на посаді, він використовував надані йому повноваження для збору інформації військового та оперативно-службового характеру, яку згодом передавав представникам ворожих силових структур. Зокрема, йдеться про оперативну обстановку в регіоні, результати обстрілів, паролі на блокпостах та інформацію про військових полонених ЗС РФ.

"Досудове розслідування проводилося у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

8 вересня Служба безпеки України у Волинській області повідомила про підозру 34-річному колаборанту з Луганська, який погодився працювати в псевдопрокуратурі на окупованій території.

9 вересня українські служби викрили двох зрадників в Одеській та Миколаївській області, які передавали росіянам інформацію про позиції ЗСУ та дані щодо інфраструктури.

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