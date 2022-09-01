Судно з кукурудзою, що пливло з України до Стамбула, сіло на мілину й заблокувало рух у Босфорській протоці
Суховантаж Lady Zehma, що прямував з України до Італії, сів на мілину в протоці Босфор біля берегів Стамбула
Про це повідомила берегова охорона Туреччини.
Там зазначили, що судно перевозило три тисячі тонн кукурудзи.
Через аварію рух суден у Босфорі було припинено, а на місце події було направлено чотири буксири.
Також зазначається, що 173-метрове вантажне судно сіло на мілину через відмову кермового управління.
Lady Zehma — один із шести суховантажів, які вийшли з українських портів 30 серпня і перевозять сільгосппродукцію.
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