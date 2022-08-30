В африканський порт Джибуті прибуло перше судно з українським зерном для мешканців Ефіопії

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

30 серпня до Джибуті прибув балкер BRAVE COMMANDER, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На його борту перевозили 23 тис. тонн пшениці для мешканців Ефіопії.

Шлях балкера BRAVE COMMANDER до Джибуті тривав два тижні: з українського порту він вийшов 16 серпня.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що від моменту підписання "зернової ініціативи" Україна усвідомила всю відповідальність перед світом, зокрема перед країнами в стані гуманітарної катастрофи. Він нагадав, що в тісній співпраці з ООН з портів України вже вийшло друге судно з агропродукцією, для допомоги населенню Ємену.

"Ми, зі свого боку, забезпечуємо максимально швидкий та ефективний процес прийому, завантаження та відправлення цих суден. Для нас такі перевезення є беззаперечним пріоритетом", – підкреслив Кубраков.

З українських портів за 29 днів роботи "зернової ініціативи" вийшло 56 суден. Вони перевозять 1,3 млн тонн агропродукції для 18 країн світу.

30 серпня з портів України також виїхало 6 суден, які перевозять 183 тис. тонн зерна. Серед них – другий балкер, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН.