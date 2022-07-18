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Судновласники ЄС намагаються перевозити російську нафту до початку дії санкцій

18 липня, 2022 понедiлок
12:56
Світ нафта нафтопровід

Власники європейських танкерів намагаються встигнути перевезти максимальну кількість російської нафти до початку дії енергетичних санкцій у грудні цього року

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

За даними видання, власники танкерів з ЄС намагаються встигнути перевезти максимальну кількість російської нафти до енергетичних санкцій, які наберуть чинності у грудні цього року.

"На думку брокерів, власники грецьких танкерів, які контролюють майже третину світового флоту, за два місяці перевезли майже половину обсягу російської нафти", - пише WSJ.

Протягом травня та червня грецькі судна здійснили 151 захід у російські порти на Чорному та Балтійському морях. Для порівняння: у 2021 році судна Греції здійснили 89 захід.

Західні країни пообіцяли відмовитися від російської нафти, однак постачання до Азії стрімко зросли.

"Китай збільшив вжиток нафти з Росії майже вдвічі: до 1,13 мільйона барелів на день у червні з 670 000 барелів на день у лютому. У червні Індія видобувала приблизно один мільйон барелів на день, порівняно з фактично нульовим показником у перші два місяці цього року", - зазначає WSJ, з посиланням на постачальника енергетичних даних Vortexa.

"Виходячи з цієї тенденції, виглядає цілком можливим, щоб Росія могла експортувати всю наявну сиру нафту без покупців з Америки чи Європейського Союзу", - повідомив головний економіст Vortexa Девід Вех.

За даними WSJ, санкції ЄС набудуть чинності 5 грудня і передбачають заборону на поставки російської нафти до Європи.

  • Байден домовляється про нафту і енергетичну безпеку з Сайдівською Аравією на тлі санкцій проти Росії.

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Економіка
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нафта
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
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