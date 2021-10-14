Судова реформа, корпоративне управління, антикорупційні органи, війна з РФ: посли G7 зустрілись із Зеленським

Про це повідомляє Twitter послів країн G7.



"Посли G7 були раді продовжити наш діалог із Володимром Зеленським у Запоріжжі сьогодні. Ми провели конструктивну, широку дискусію з президентом щодо пріоритетів і прогресу у сфері реформ", - йдеться у повідомленні.



Учасники зустрічі обговорили реформи судової системи та корпоративного управління, підтримку антикорупційних органів і війну на сході країни.



"Привітали рішучість президента щодо всебічної судової реформи та ще раз підкреслили відповідальність усіх зацікавлених сторін України сформувати Етичну раду Вищої ради правосуддя без зволікань. Ми також обговорили плани приведення корпоративного управління на держпідприємствах у відповідність до керівних принципів ОЕСР, демократичний розвиток України, зміцнення незалежних антикорупційних інституцій, законодавство із скрінінгу іноземних інвестицій і конфлікт на Донбасі", - повідомили посли G7.



Володимир Зеленський у своєму Twitter також розповів про зустріч.



"Під час робочої поїздки до Запоріжжя провів робочий ланч з головами дипломатичних представництв країн Великої сімки G7. Обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, реформи та трансформацію України", - написав Зеленський.